У Харкові вантажівка врізалася в трамвай

Харків. 20 грудня. УНІАН. У Харкові вантажний автомобіль «DAF» зіткнувся з трамваєм.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у міському управлінні ДАІ, аварія сталася 19 грудня близько 17.20 у районі перехрестя Салтівського шосе та вулиці Гвардійців Широнінців.

Водій вантажівки, виконуючи поворот ліворуч, допустив зіткнення з трамваєм, який рухався в попутному напрямку.

Внаслідок ДТП 33-річний водій трамвая отримав перелам плеча. Пасажири трамвая, які на момент аварії перебували в салоні, та водій автомобіля «DAF» не постраждали. На цей час правоохоронці встановлюють всі обставини події.