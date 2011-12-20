У Харкові вантажівка врізалася в трамвай
09:18, 20 грудня 2011Харьків
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Водій авто травмований
Харків. 20 грудня. УНІАН. У Харкові вантажний автомобіль «DAF» зіткнувся з трамваєм.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у міському управлінні ДАІ, аварія сталася 19 грудня близько 17.20 у районі перехрестя Салтівського шосе та вулиці Гвардійців Широнінців.
Водій вантажівки, виконуючи поворот ліворуч, допустив зіткнення з трамваєм, який рухався в попутному напрямку.
Внаслідок ДТП 33-річний водій трамвая отримав перелам плеча. Пасажири трамвая, які на момент аварії перебували в салоні, та водій автомобіля «DAF» не постраждали. На цей час правоохоронці встановлюють всі обставини події.
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