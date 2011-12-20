Влітку в аеропорту «Харків» відкриють прямий рейс до Сімферополя

Харків. 20 грудня. УНІАН. Влітку наступного року в Міжнародному аеропорту «Харків» відкриють прямий рейс до Сімферополя.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові, сьогодні Міжнародний аеропорт «Харків» проводить з авіакомпанією «Кримські зірки» переговори про новий регулярний рейс «Харків-Сімферополь-Харків». Маршрут планують відкрити у червні 2012 року - в сезон літніх відпусток.

Передбачається, що авіаперельоти здійснюватимуться літаками типу «Saab-340» двічі на тиждень. «Організація прямого авіасполучення з Сімферополем дозволить харків`янам та жителям сусідніх регіонів максимально комфортно і оперативно діставатися на кримські курорти. Тому ми упевнені, що новий рейс відразу після відкриття отримає заслужену популярність», - сказав Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО, генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (оператор Міжнародного аеропорту «Харків», група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО).

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в проект становить $107,2 млн. (аеровокзальний комплекс і прилегла території). Сума коштів, виділених з Державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво і аеродромно-диспетчерської вежі) - $191,3 млн.