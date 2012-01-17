Тимошенко роблять масаж - комісія МОЗ чекає свого часу

Харків. 17 січня. УНІАН. Особистий масажист засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО прибув до Качанівської виправної колонії Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Юрій ЧУМАК.

За його даними, особистий масажист Ю.ТИМОШЕНКО прибув зі спеціальним масажним столом і розпочав лікувальну процедуру близько 9.00.

Ю.ЧУМАК відзначив, що процедура триватиме кілька годин. За його словами, о 10.00 в колонію прибула комісія лікарів Міністерства охорони здоров’я України. Лікарі МОЗ відвідають Ю.ТИМОШЕНКО після сеансу масажу. Потім проведуть брифінг, на якому прокоментують інформацію про стан здоров’я екс-прем’єра.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО письмово відмовилася від послуг лікарів МОЗ України та лікування, призначеного ними. При цьому вона просила для проведення відповідних лікувальних процедур допустити до неї у Качанівську колонію особистого масажиста. 16 січня він був допущений до екс-прем’єра, однак через відсутність в закладі професійного столу для масажу, процедура не була надана.

Адвокати і родичі Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово заявляли, що екс-прем’єр страждає від сильного болю у спині.