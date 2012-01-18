У Харкові знову повстання чорнобильців?

Харків. 18 січня. УНІАН. У Харкові близько 100 представників чорнобильських організацій протестують проти скорочення пенсій, пільг та соціальних виплат.

Як передає кореспондент УНІАН, люди зібралися біля першого під’їзду Держпрому, де у ці хвилини відбувається засідання Ради обласної організації Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України».

Голова Харківської міської організації інвалідів Чорнобиля«Чорнобильський Спас» Борис КОРОТКОВ зауважив, що чорнобильці вимагають виконувати рішення судів про призначення пенсій та доплат, припинити «чорнобильський геноцид, тобто постійні виклики на допити до слідчих, прокурорів, перевірки медичних справ», а також заборонити Кабінету міністрів України в ручному режимі розподіляти пільги чорнобильців, афганців та дітей війни.

Чорнобильці, які зібралися біля під’їзду, наголосили, що, незважаючи на заяви керівництва держави про збільшення пенсій із 1 січня, у переважної більшості ліквідаторів її розмір «значно зменшився».

За інформацією заступника голови Орджонікідзевської районної у Харкові організації «Союз Чорнобиль України» Валерія БЕЛЯКОВА, правоохоронні органи отримали вказівку примусово доправити лідерів харківських чорнобильців Володимира ПРОСКУРІНА, Петра ПРОКОПЕНКА та Володимира БІЛОЄНКА до експертної комісії в Дніпропетровськ, щоб «зняти групу інвалідності», яку вони отримали як ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС. Чорнобилець розцінив такі плани, як «репресії проти активістів громадського руху».

У свою чергу голова ветеранської громадської організації «Ветерани війни - інваліди Чорнобиля» Володимир ПРОСКУРІН повідомив, що харківські чорнобильці планують зустрітися з Посолом Франції з прав людини Франсуа ЗІМЕРЕ, який сьогодні перебуває в Харкові, та поінформувати його про «порушення закону й репресії» проти чорнобильців.

«Ми хочемо поінформувати посла про те, що порушення закону й репресії відбувається не тільки стосовно Юлії Володимирівни ТИМОШЕНКО, не тільки стосовно членів колишнього уряду, але й стосовно представників громадянського суспільства, у даному випадку мова йде про нас – активістів-чорнобильців», - сказав В.ПРОСКУРІН.

Як повідомляв УНІАН, протягом грудня 2011 року В.ПРОСКУРІН ініціював ряд виступів членів чорнобильських організацій регіону з вимогою виконання рішень суду про призначення пенсій.

Вранці 16 грудня працівники міліції затримали В.ПРОСКУРІНА, коли він виходив зі своєї квартири, і доправили до слідчого в Головне управління МВС України в Харківській області. За офіційною інформацією прес-служби обласної міліції, В.ПРОСКУРІНА допитували в рамках кримінальних справ, порушених за фактом надання неправдивих відомостей до управління Пенсійного фонду України для нарахування пенсій чорнобильцям.