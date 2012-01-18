Дотримання прав людини - головна умова наближення України до ЄС - Зімере

Харків. 18 січня. УНІАН. Дотримання прав людини є головною умовою наближення України до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив журналістам Посол Франції з прав людини Франсуа ЗІМЕРЕ, коментуючи кримінальне переслідування екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Моя присутність тут – це меседж, послання. Що робитимуть європейські лідери, я не знаю, але ще раз хочу наголосити на тому, що дотримання прав людини – це один із найважливіших критеріїв наближення України до європейського співтовариства», - сказав Ф.ЗІМЕРЕ.

Посол висловив сумнів щодо можливості в Європейському Союзу «кримінального переслідування політиків за управлінські рішення».

«Я вважаю, що та стаття, за якою звинувачують ТИМОШЕНКО, за якою вона зараз утримується, у Європі такої статті немає», - сказав Ф.ЗІМЕРЕ.