На Харківщині вживаються особливі заходи у зв'язку із сильними морозами - ОДА

Харків. 31 січня. УНІАН. У Харківській області вживаються особливі заходи у зв`язку з похолоданням.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської обдержадміністрації, сьогодні відбулося друге засідання обласного оперативного штабу щодо забезпечення функціонування систем життєзабезпечення населення у зв`язку зі складними погодними умовами. У засіданні взяли участь представники МНС, облавтодору, Гідрометеоцентру, військового гарнізону області та начальники профільних управлінь облдержадміністрації.

Штабом було розглянуто ситуацію, що склалася в області на сьогоднішній день, та складено план конкретних заходів для запобігання всім негативним наслідкам, пов`язаним з різким пониженням температури в області, яка сьогодні по області становить від -18 до -26 °C.

Згідно з повідомленням, на даний час у всіх районах області створені аналогічні оперативні штаби, розгорнуто 90 пунктів обігріву, з них 33 – у м. Харкові. З 1 січня пункти обігріву відвідало 3122 людини, в медичні установи було доправлено 53 людини з різними ступенями переохолодження та обмороження, 4 з яких загинуло. З початку холодів по сьогоднішній день в лікарні з цього питання звернулося 19 осіб, з яких госпіталізовано 16, смертельних випадків немає. На період різкого зниження температури в лікарнях Харківської області виділено 600 ліжок, які готові безоплатно прийняти пацієнтів з переохолодженням або обмороженням.

В даний час тимчасово призупинено навчальний процес для учнів 1-4 класів у всіх школах м. Лозова, Борівського та Лозівського районів, а також вжито відповідних заходів у дитсадках. Штаб рекомендував управлінням освіти переглянути графік навчання дітей в школах Харківської області і розглянути можливість тимчасово припинити навчальний процес із 1 лютого.

Також в ході засідання було повідомлено, що підприємства ПЕК працюють в режимі підвищеної готовності, на основних ТЕЦ Харківської області є достатній резерв палива, в штатному режимі працює транспортна система і всі дороги загального користування розчищені. Головним управлінням економіки ХОДА ведеться постійний моніторинг забезпечення населених пунктів Харківщини продуктами харчування, і в першу чергу – хлібом. Готові до розвороту польові кухні.

За підсумками засідання штабу перший заступник голови ОДА Валентин ДУЛУБ дав доручення мобілізувати матеріальні резерви, ввести цілодобові чергування, оперативно інформувати Головне управління НС про стан справ, контролювати рівень цін на продукти харчування, стежити за станом доріг і забезпечити безперебійний підвіз хліба. Також, за його словами, в області є резерв 1,5 тонни паливно-мастильних матеріалів.

В.ДУЛУБ звернув особливу увагу на необхідність охорони ліній газу та електропередач.

«Лінії газу та електропередач необхідно взяти під особливий контроль. Зараз аварії і нештатні ситуації на цих лініях можуть привести до дуже серйозних наслідків, яких ми не маємо права допустити», – наголосив він.