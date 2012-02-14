У Харкові поранили міліціонера

Харків. 14 лютого. УНІАН. У Харкові невідомі завдали ножові поранення працівникові міліції.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося сьогодні близько 9-ї ранку у дворі житлового будинку по проспекту Гагаріна. Двоє невідомих осіб нанесли тілесні ушкодження працівнику міліції – декілька ножових поранень в область тулуба.

Потерпілий був негайно доставлений до лікарні, в цей час він знаходиться на лікуванні.

За даним фактом прокуратурою міста Харкова порушено кримінальну справу за ознаками ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу), санкція якої передбачає довічне позбавлення волі.

Працівниками міліції проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення осіб зловмисників та їх затримання, повідомили у ВЗГ.