Маркевича влаштує будь-який результат, окрім поразки

Харків. 16 лютого. УНІАН. Головний тренер Металіста Мирон Маркевич провів прес-конференція перед матчем із Зальцбургом (Австрія).

- Ми розуміємо, що гра буде непростою. Суперника ми вивчили добре. Ми знаємо, що це хороша команда, яка показує хороший футбол, особливо в Лізі Європи. Ми чекаємо важку, але в той же час цікаву гру.

Відсутність морозу в Зальцбурзі як відіб`ється на підготовці?

Звичайно, при нулі градусів грати краще, ніж при мінус 15. Зрозуміло, що для двох команд це краще.

Ви сказали, що добре вивчили Зальцбург. Що конкретно знаєте про цю команду?

Команда добре грає в атаці. Футболісти в її складі технічні, а напад виглядає здорово. Ми чудово розуміємо, що нам не треба давати їм свободу в атаці.

Ви порівняли Аустрію з Зальцбургом і сказали, що це інша команда.

Я не сказав, що вона інша, я сказав, що мені здається, що Зальцбург сильніший, ніж Аустрія.

Ви дивилися матч Рубін - Олімпіакос?

Ні. Мене цікавить лише гра із Зальцбургом.

Який результат матчу вважатимете позитивним?

Для нас найголовніше - показати гарний футбол. Звичайно, будь-який результат, окрім поразки.

Олександр Горяїнов:

Поле швидше за все буде мокрим, важким - це як позначається на підготовці воротаря?

У нас в Україні практично кожне поле поливається, і для нас це звично. Може бути воно дуже м`яким, але, сподіваюся, це не стане проблемою.

Прес-служба ФК «Металіст»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА