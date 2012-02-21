Янукович збирає губернаторів
08:24, 21 лютого 2012Харьків
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У засіданні Ради регіонів візьме участь Добкін
Харків. 21 лютого. УНІАН. Сьогодні в Києві під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Ради регіонів.
У засіданні, яке призначене на 11.00, візьме участь голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН, повідомляє сайт ОДА.
За інформацією прес-служби глави держави, після засідання відбудеться брифінг у прес-центрі Адміністрації Президента.
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