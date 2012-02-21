Янукович збирає губернаторів

У засіданні Ради регіонів візьме участь Добкін

Харків. 21 лютого. УНІАН. Сьогодні в Києві під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Ради регіонів. У засіданні, яке призначене на 11.00, візьме участь голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН, повідомляє сайт ОДА. За інформацією прес-служби глави держави, після засідання відбудеться брифінг у прес-центрі Адміністрації Президента.

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