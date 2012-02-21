В Україну йде потепління

Харків. 21 лютого. УНІАН. Завтра в Україні очікується невеликий, мокрий сніг, вдень подекуди з дощем.

На Закарпатті, Прикарпатті, вночі і у центральних, Одеській, Миколаївській областях, а вдень у південній частині - без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах ожеледиця; вночі та вранці на півдні та заході місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, у Карпатах та східних областях до 12° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Криму вночі 3-8° морозу (на Південному березі близько 0°), вдень 2-7° тепла.

У Київській області у середу очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° тепла.