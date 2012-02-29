Добкін не балотуватиметься до Верховної Ради

Харків. 29 лютого. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації, керівник Харківської обласної організації Партії регіонів Михайло ДОБКІН не буде балотуватися до Верховної ради України на виборах 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Торкаючись питань підготовки до парламентських виборів, М.ДОБКІН зазначив, що обласна парторганізація ПР «ретельно підходить до підбору кандидатів», сформувала список претендентів у кандидати і сьогодні вже готова до парламентських перегонів.

«До виборів ми готові, у нас сформований список…Мого прізвища там немає», - сказав М.ДОБКІН.

При цьому він не повідомив жодного з прізвищ претендентів у кандидати, зазначивши, що список незабаром буде затверджений на обласній партконференції: «Рекомендуватиме обласна партконференція, рішення буде ухвалювати з’їзд. Всі прізвища у нас уже в бойовому колі».

За словами М.ДОБКІНА, розглядаються різні дати проведення з’їзду Партії регіонів, «одна з них – у березні, ми готові у будь-який час».

Він зазначив, що серед претенденів у кандидати будуть політики, бізнесмени, посадовці – «загалом це буде широкий спектр». Із заступників губернатора ще ніхто не подавав заяву, але якщо хтось виявить бажання балотуватися, то повинен буде звільнитися з роботи, тобто «зробити вибір», сказав М.ДОБКІН.

Він висловив упевненість, що в Харківській області Партію регіонів підтримають виборці. «Сьогодні у нас в рейтингу немає конкурентів. Ми провадимо системну роботу, її результати дають підстави говорити, що ми наберемо дуже достойний результат», - сказав М.ДОБКІН, додавши, що «Партія регіонів має найбільшу підтримку в країні».

Зокрема, сказав він, з 2010 року на 166 місцевих виборах в Харківській області кандидати від ПР «перемагали в 134 випадках», «іншими словами це 80%», тоді як найближчі конкуренти мають значно нижчий результат: КПУ провели 6 своїх людей, «Батьківщина» - 5, «Сильна Україна» - 3. Позапартійних пройшло 10.

Таким чином, сказав М.ДОБКІН, «стабільну підтримку отримують представники Партії регіонів».