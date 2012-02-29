На Харківщині за вимагання $100 тис. хабара затримано селищного голову

Харків. 29 лютого. УНІАН. На Харківщині за вимагання 100 тис. дол. хабара затримано голову однієї з селищних рад .

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Андрія БУГАЄВА.

За його даними, селищний голова вимагав від громадян гроші за виділення земельних ділянок на території селищної ради. Першу частину хабара, понад 34 тис. дол., чоловік отримав 27 лютого через посередника – свого сина.

28 лютого селищного голову затримано. 29 лютого прокуратура області порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі). У справі триває слідство