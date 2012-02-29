Тюрін обіцяє перевірити законність порушення справ проти чорнобильців

Харків. 29 лютого. УНІАН. Прокуратура Харківської області перевірить законність дій слідчих, які порушували кримінальні справи стосовно чорнобильців.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області відповідне доручення дав прокурор області Геннадій ТЮРІН вчора після зустрічі з ініціативною групою харківських чорнобильців, які звернулися до прокуратури з вимогою розглянути заяви за фактами невиконання судових рішень про призначення пенсій та за фактами незаконного порушення кримінальних справ слідчими обласного управління внутрішніх справ.

Г.ТЮРІН наголосив, що заяви чорнобильців про невиконання рішень судів розглядатимуться в органах прокуратури області у відповідності зі ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого в Харкові представники чорнобильських організацій пікетували прокуратуру області. Чорнобильці вимагали від прокуратури притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб управління Пенсійного фонду України в Харківській області, які допустили невиконання рішень судів про призначення пенсій та соціальних доплат ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Крім цього, учасники пікету вимагали порушити кримінальні справи щодо працівників слідчого управління облуправління міліції, які «безпідставно та незаконно фальсифікували кримінальні справи» стосовно чорнобильців.

У грудні 2011 року слідчі облуправління харківської міліції допитали кількох чорнобильців у рамках кримінальних справ, порушених за фактом надання неправдивих відомостей до управління Пенсійного фонду України для нарахування їм пенсій. При цьому чорнобильців примусово доставили до міліції. Кримінальні справи були порушені за ознаками ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).

На початку лютого 2012 року в Харкові суд задовольнив скарги адвоката чорнобильців Петра ПРОКОПЕНКА, Володимира БІЛОЄНКА та Володимира ПРОСКУРІНА і закрив порушені проти них кримінальні справи за нібито підробку документів, що засвідчують статус ліквідатора.