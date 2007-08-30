Ющенко: держава має забезпечити високі соціальні стандарти

Держава повинна забезпечити розвиток українського села та високі соціальні стандарти для сільських мешканців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора ЮЩЕНКА, на цьому він наголосив сьогодні в Харкові на зустрічі з аграріями та представниками сільської інтелігенції регіону.

«Найважливіше – держава має вкладати основні інвестиції в людей. В першу чергу, це стосується сільського населення», – сказав Президент. – « ...Щоб українське село почало жити, ми повинні створити там для людини мотиви».

Озвучуючи свої соціальні ініціативи, глава держави окремо відзначив ті, що безпосередньо стосуються селян. Йдеться, зокрема, про встановлення надбавки до посадового окладу у розмірі 20% для фахівців сільських закладів соціально-культурної сфери (шкіл, дитсадків, клубів, бібліотек, фельдшерсько-акушерських пунктів, дільничних лікарень, медамбулаторій тощо). «Ці люди повинні відчути, що держава повернулася до них обличчям, піклується про них», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент також наголосив, що селяни, які йдуть на пенсію, мають забезпечуватися гідною соціальною підтримкою. Саме тому він ініціював підвищення у 2008 році коефіцієнту страхового стажу з 1 до 1,35% та здійснення перерахунку пенсій, які призначені до 2004 року – адже це дозволить підвищити пенсії для значної частини пенсіонерів на 35-45%.

Напередодні Дня знань окремим питанням глава держави виділив освіту на селі. Він, зокрема, доручив головам сільських рад звернути увагу на забезпечення дошкільного виховання дітей – йдеться насамперед про відновлення роботи відповідних закладів. «Я закликаю вас мобілізувати все з ресурсів, щоб відновити роботу цих дошкільних закладів», – сказав В.ЮЩЕНКО. Президент також наголосив, що цього року має бути «поставлена крапка» в темі реалізації програми «Шкільний автобус». У держбюджеті на це передбачено достатньо грошей, підкреслив він. «Є кошти, політичне рішення також прийняте, немає лише виконання бюджетної дисципліни», – зазначив глава держави, наголосивши на необхідності її дотримання виконавчою владою.

«Бюджетна дисципліна повинна виконуватися владою на всіх рівнях», – підкреслив він, відзначивши, що на сьогодні уряд не фінансує ряд ключових державних програм, в тому числі й щодо виплати компенсацій у сфері сільського господарства. В цьому контексті Президент нагадав, що держбюджет, передусім, має слугувати реалізації економічного і соціального курсу країни.

Наприкінці зустрічі Президент України вручив державні нагороди.