До Тимошенко в колонію приїхали родичі

Харків. 9 березня. УНІАН. У Качанівській виправній колонії Харкова, сьогодні, 9 березня, розпочалось тривале побачення екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО з родичами, яке триватиме до 11 березня включно.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, це побачення відбувається в кімнаті тривалих побачень колонії, де створені усі необхідні комунально-побутові умови для спільного проживання відвідувачів із засудженою.

Крім того, у ДПтСУ наголосили, що, згідно з чинним законодавством України, будь-які інші зустрічі та побачення із засудженими в період проведення тривалих побачень не проводяться. Про це було повідомлено захисника Ю.ТИМОШЕНКО, народного депутата Сергій ВЛАСЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО отримала дозвіл на довготривале побачення з родичами. «За результатами розгляду заяви ув’язненої, керівництво Качанівської колонії №54 надало дозвіл на тривале побачення Ю.ТИМОШЕНКО з матір’ю та донькою», - повідомили у пенітенціарній службі.

За даними ЗМІ, сьогодні у колонію до Ю.ТИМОШЕНКО на побачення приїхала її дочка Євгенія.

На знімку: Євгенія ТИМОШЕНКО прибула до Качанівської колонії для побачення з матір`ю Юлією ТИМОШЕНКО, 9 березня.

Фото Дмитра НЕЙМИРОКА