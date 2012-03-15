Захаров обіцяє бути незаангажованим омбудсманом

Харків. 15 березня. УНІАН. Кандидат на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, співголова Харківської правозахисної групи Євгеній ЗАХАРОВ запевняє, що буде рівновіддалений від усіх політичних сил у разі його обрання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час розгляду в парламенті відповідного питання.

За його словами, Омбудсман має сповідувати принцип «незалежності від політичних сил та від влади», захист прав людини незалежно від політичної приналежності та максимальну чесність у наданні інформації суспільству.

Є.ЗАХАРОВ також зауважив, що сьогодні норма Конституції України про те, що захист прав людини є пріоритетом, виглядає як знущання.

«Не можна не бачити ті тенденції, які набули сили за останні два роки», - сказав він.