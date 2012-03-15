Завтра суд розгляне скаргу щодо порушення справи проти Авакова

Харків. 15 березня. УНІАН. Червонозаводський районний суд Харкова завтра, 16 березня, розпочне розгляд скарги захисту екс-губернатора Харківщини Арсена АВАКОВА на постанову про порушення стосовно нього кримінальної справи.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив адвокат А.АВАКОВА Юрій ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.

За його словами, судове засідання, яке мало відбутися 6 березня, було перенесене на 14 березня.

«Вчора було судове засідання. Оскільки прокуратурою були надані додаткові матеріали, що були підставою для порушення кримінальної справи (за моїм клопотанням, я не раз про це заявляв: були недоліки, пов’язані з оформленням цих матеріалів, там не було опису, нумерації), тому було відкладення. Вчора надали додаткові матеріали. Для ознайомлення з ними теж було зроблено відкладення на завтра. Завтра буде судове засідання, найбільш імовірно, буде слухатися за суттю справа», - сказав Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.

Адвокат припустив, що рішення за цією скаргою може бути ухвалене або в п’ятницю, або, зважаючи на вихідні, в понеділок.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.АВАКОВА за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.АВАКОВА, керівника Харківської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», колишнього голову Харківської облдержадміністрації (2005-2010 рр.), оголосили в міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським районним судом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Захист А.АВАКОВА звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням закрити порушену стосовно нього кримінальну справу. Крім цього, захист оскаржив постанову про порушення кримінальної справи у Червонозаводському районному суді Харкова. Засідання суду було призначене на 15 лютого, однак з різних причин кілька разів переносилося.

На знімку: Арсен АВАКОВ.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА