День відкритих дверей у Качанівській колонії для УНІАН закритий
17:05, 15 березня 2012Харьків
0 0
Всіх тюрма розмістити не може…
Харків. 15 березня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба відмовила кореспонденту УНІАН у завтрашньому відвідуванні разом з іншими представниками ЗМІ Качанівської колонії Харкова, де утримується екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.
На прохання пояснити причини відмови у ДПтСУ зазначили: «Не всі ЗМІ колонія може розмістити. Ми акредитували 25 журналістів, у тому числі західних».
На знімках: Качанівська виправна колонія.
Фото Андрія КРАВЧЕНКА
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter