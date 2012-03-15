День відкритих дверей у Качанівській колонії для УНІАН закритий

17:05, 15 березня 2012
Харьків
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Всіх тюрма розмістити не може…

Харків. 15 березня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба відмовила кореспонденту УНІАН у завтрашньому відвідуванні разом з іншими представниками ЗМІ Качанівської колонії Харкова, де утримується екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Качанівська колонія 2012 фото Андрія КРАВЧЕНКА

На прохання пояснити причини відмови у ДПтСУ зазначили: «Не всі ЗМІ колонія може розмістити. Ми акредитували 25 журналістів, у тому числі західних».

Качанівська колонія 2012 фото Андрія КРАВЧЕНКА

На знімках: Качанівська виправна колонія.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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