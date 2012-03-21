За два роки на Харківщині створено понад 108 тис. робочих місць

Харків. 21 березня. УНІАН. У 2010-2011 роках у Харківській області створено понад 108 тисяч робочих місць.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні в ході обговорення соціальних ініціатив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА сказав губернатор Михайло ДОБКІН.

Губернатор підкреслив, що створення нових робочих місць, які дозволять ефективно реалізувати можливості працездатного населення, - це один з 4 основних напрямів соціальних ініціатив глави держави.

«У 2010-2011 роках в області створено понад 108 тисяч робочих місць. Завдання по їх створенню в 2010 році виконано на 103%, в 2011 - на 119,5%. Також результатом спільної роботи обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування міст Ізюма і Первомайського та центральних органів влади стало присвоєння згідно з постановою Кабінету міністрів України від 26.10.2011 цим містам статусу депресивних територій терміном на 7 років. Це сприятиме підвищенню рівня зайнятості населення вищевказаних міст», - сказав М.ДОБКІН.

Також він підкреслив, що особливої уваги заслуговує не тільки кількість створюваних робочих місць, але і їхня якість.

«Створювані нові робочі місця повинні відповідати стратегії регіонального розвитку України, працювати в системі регіонального вирівнювання та подолання депресивності територій. Вони мають забезпечувати більш високу, ніж сьогодні, продуктивність праці і значні надходження до бюджету пенсійної системи, а також вирішувати найскладнішу задачу забезпечення потреб не тільки працюючих людей, а й зростаючої кількості пенсіонерів», - сказав М.ДОБКІН.

Він зазначив, що в харківському регіоні поставлені завдання будуть реалізуватися шляхом виконання Програми зайнятості населення Харківської області на 2012-2013 роки та стратегічних напрямів розвитку ринку праці до 2016 року, затвердженої рішенням ХІ сесії Харківської обласної ради від 1 березня 2012 року.