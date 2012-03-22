Завтора на сході можливий невеликий дощ зі снігом

Харків. 21 березня. УНІАН. У п’ятницю, 23 березня, в Києві буде 15° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра по Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях та на півночі Лівобережжя невеликий дощ, вночі та вранці подекуди з мокрим снігом.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 1-6° тепла, вдень - 11-16°, на Закарпатті - до 19° тепла; у східних областях вночі - від 2° тепла до 3° морозу, вдень - 6-11° тепла; в Карпатах вночі - 0-3° морозу, вдень - 3-8° тепла.

По Київській області мінлива хмірність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі - 1-6° тепла, вдень - 11-16°.

По Києву мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 4-6° тепла, вдень - 13-15°.