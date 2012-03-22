У Харкові маршрутка потрапила в ДТП, постраждало четверо осіб
16:05, 22 березня 2012Харьків
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Водій зник з місця аварії
Харків. 22 березня. УНІАН. У Харкові внаслідок зіткнення маршрутного автобуса «Рута» та автомобіля Skoda Fabia постраждало четверо осіб.
Як повідомили кореспондента УНІАН в обласному управлінні ДАІ, аварія сталася сьогодні на перехресті вулиць Сумської і Весніна.
Водій автобуса «Рута», виконуючи поворот із вулиці Сумської на вулицю Весніна, не надав переваги в русі та скоїв зіткнення з автомобілем Skoda Fabia, що рухався в зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП четверо пасажирів автобуса «Рута» з ушкодженнями доставлені до лікарні. Водій маршрутки з місця пригоди зник. Правоохоронці встановлюють його місцезнаходження.
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