У Харкові маршрутка потрапила в ДТП, постраждало четверо осіб

Харків. 22 березня. УНІАН. У Харкові внаслідок зіткнення маршрутного автобуса «Рута» та автомобіля Skoda Fabia постраждало четверо осіб.

Як повідомили кореспондента УНІАН в обласному управлінні ДАІ, аварія сталася сьогодні на перехресті вулиць Сумської і Весніна.

Водій автобуса «Рута», виконуючи поворот із вулиці Сумської на вулицю Весніна, не надав переваги в русі та скоїв зіткнення з автомобілем Skoda Fabia, що рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП четверо пасажирів автобуса «Рута» з ушкодженнями доставлені до лікарні. Водій маршрутки з місця пригоди зник. Правоохоронці встановлюють його місцезнаходження.