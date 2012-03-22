Металіст відкрив сторінку на Facebook

Харків. 22 березня. УНІАН. Харківський футбольний клуб «Металіст» відкриває офіційну клубну сторінку на Facebook.

Як повідомляє прес-служба клубу, відкриття ще одного ресурсу спрямоване на пожвалення спілкування з уболівальниками «Металіста».

«Всі свіжі і цікаві новини, фотографії, відео, цікаві посилання і просто живе онлайн-спілкування від сьогоднішнього дня доступне на наший офіційній сторінці - http://www.facebook.com/MetalistFC», - йдеться у повідомленні.

«Тепер всі уболівальники «Металіста» зі всіх країн і всіх континентів зможуть об`єднатися на клубній сторінці в Facebook! Тисни «Мені подобається» і будь ще ближче до команди!», - запрошує до спілкування прес-служба.

На знімку: фани «Металіста» уболівають за свою команду в одному з матчів Ліги Європи.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА