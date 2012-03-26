30 років тому Металіст дебютував у Вищій лізі СРСР

Харків. 26 березня. УНІАН. Рівно 30 років тому, 26 березня 1982 року, Металіст провів перший матч в елітному дивізіоні радянського футболу - вищій лізі.

Ним для харків`ян став поєдинок з дніпропетровським Дніпром, що відбувся на стадіоні «Металіст», повідомляє прес-служба харківського клубу.

У цьому матчі для Металіста і його вболівальників все було першим: перший удар по м`ячу, перший кутовий, перший пенальті і, нарешті, перший гол. Гол-красень, гол-нагорода 35-тисячам шанувальників команди, які вщент заповнили трибуни стадіону в день дебюту Металіста у вищій лізі. Вимогливий харківський уболівальник вправі був сподіватися на хорошу гру, адже він чекав виступу своєї команди в лізі найсильніших цілих 18 років - з того часу, як Авангард, що яскравою зіркою блиснув у вітчизняному футболі в 1961 році, через два роки покинув першу групу класу А.

Можна було зрозуміти хвилювання тренерів, футболістів нашої команди перед стартом. Природно, це хвилювання на початку зустрічі відбилося на діях більшості гравців Металіста. Необхідно відзначити, що суперник харків`ян, хоча й не був загадкою для тренерського штабу Євгена Пилиповича Лемешко, але вселяв побоювання вже тим, що сезон почав успішно, вийшовши до півфіналу розіграшу Кубка СРСР. Але гравцям Металіста вдалося досить швидко взяти себе в руки, і незабаром вони почали активно загрожувати воротам Дніпра.

Небезпечні моменти біля воріт гостей виникали як після проходів по краю, так і в результаті проривів по центру. Один з них на 32-й хвилині і завершився голом: Станіслав Берников увірвався в штрафну гостей і з розважливої передачі Леоніда Саакова буквально увігнав м`яч під поперечину.

Після пропущеного м`яча суперник посилив активність, організувавши кілька контратак. Але самовіддана гра оборони господарів зводила нанівець усі зусилля дніпрян. А Металіст міг збільшити рахунок, коли арбітр зустрічі Олег Чиньонов на 50-й хвилині призначив пенальті за знесення дніпропетровцями у своєму штрафному Олега Крамаренка. На жаль, Сергію Малько не вдалося його реалізувати. Матч так і закінчився з мінімальною перевагою Металіста - 1:0.

За команду Металіст виступали: Олексій Житник, Сергій Кузнецов, Ростислав Поточняк (капітан команди), Василь Гунько, Олександр Косолапов, Віктор Камарзаєв, Леонід Ткаченко (Ігор Яворський, 78), Леонід Сааков (Віктор Сусло, 80), Сергій Малько, Станіслав Берников, Олег Крамаренко. Старший тренер - Євген Лемешко.

Довідка УНІАН. ФК «Металіст» (1925 р.) - один з провідних футбольних клубів України та колишнього СРСР (володар Кубка СРСР). Президент і власник клубу - Олександр Ярославський (з 2005 р.), генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012. Під керівництвом бізнесмена клуб двічі встановлював рекорд України, спочатку чотири, а потім і п`ять разів поспіль завоювавши бронзові медалі національного першості. Сьогодні клуб є постійним учасником єврокубкових змагань. Головний тренер клубу - Мирон Маркевич.

На знімках: (угорі) гравці Металіста радіють перемозі в одному з матчів Ліги Європи, 2012 р.; нинішній головний тренер Металіста Мирон Маркевич спостерігає за грою команди; (внизу) президент Металіста Олександр Ярославський уболіває на трибунах.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА