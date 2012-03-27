Харків. 27 березня. УНІАН. Харківський Металіст прибув до Лісабона, де в четвер, 29 березня, проведе перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи з місцевим Спортингом.

Як повідомляє прес-служба ФК «Металіст», після майже 5-годинного перельоту команда прибула до аеропорту столиці Португалії і, пройшовши митний контроль, відправилася в готель Tiasa Park Atlantic hotel.

Головний тренер Металіста Мирон Маркевич узяв до Португалії таких футболістів:

Воротарі: Денчук, Дишленковіч, Горяїнов.

Захисники: Березовчук, Папа Гуйє, Обрадовіч, Пшеничних, Фініньо, Торсигльєрі, Вільягра.

Півзахисники: Бланко, Хав’єр, Марлос, Шелаєв, Соса, Торрес, Валяєв.

Нападаючі: Крістальдо, Девіч, Тайсон.

Сьогодні увечері команда провела тренування, а в середу мають відбутися всі стандартні предматчеві заходи - відкрите тренування для ЗМІ та прес-конференція з одним із футболістів клубу.