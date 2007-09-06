БЮТ матиме успіх на сході

Киїїв. 6 вересня. УНІАН. Серед провідних політичних сил Блок Юлії Тимошенко має найбільше шансів збільшити свою електоральну підтримку.

Таке переконання на прес-конференції в УНІАН висловив президент агентства Bohush Communications, віце-президент Української PR-Ліги Денис БОГУШ.

Він розповів, що такого висновку дійшов на підставі нового підходу до електоральних досліджень - методу позиціонування політичних сил. За його словами, цей метод є найсекретнішим у стратегічних департаментах штабів політичних сил під час виборів.

За словами Д.БОГУША, на виборах-2007 ідеологічного аспекту взагалі немає, як немає і політичних сил, які можна назвати правими. Основні політичні сили використовують ліві лозунги з великою часткою популізму і сподіваються на адміністративний ресурс. Також політичні сили покладають надію на підкуп виборця у різний спосіб, вважає експерт.

Д.БОГУШ повідомив, що розподіл позиціонування політичних сил на виборах-2007 проходить по двом вісям (у двомірній схемі): “влада-опозиція” та “Схід-Захід”. Таким чином, є дві провладні сили - Партія регіонів (Схід) і “Наша Україна – Народна самооборона” (Захід) та дві опозиційні - БЮТ (Захід) та Комуністична партія України (Схід). В такій схемі, на думку Д.БОГУША, опозиційна ніша є досить – опозицію на Сході може підтримати 12-18% виборців. За його словами, за рахунок цієї опозиційної ніши БЮТ може збільшити свою електоральну підтримку.

За оцінкою Д.БОГУША, що грунтується на методі позиціонування, на дострокових парламентських виборах за Партію регіонів можуть проголосувати 29-35% виборців, за БЮТ - 18-28%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” -10-16%, за КПУ - 4-5%.

Д.БОГУШ зазначив, що позиціонування - це комплексний метод, до складу якого входять кількісні (соціологічні опитування) та якісні (експертні) дослідження, і який є “картою” для стратегії політичної кампанії. На базі позиціонування створюється ефективне ключове повідомлення політичної сили і актуалізується можливість розширення електоральної бази. Зазвичай, візуально, це дво- або тривимірна модель з вісями та електоральними сегментами політичних сил.

Д.БОГУШ навів приклад, коли на парламентських виборах у 2002 році позиціонування основних політичних гравців поділялося за двома вісями: “влада-опозиція”, “праві-ліві”. Відповідно СДПУ(о) - ліва провладна сила, блок “За єдину Україну” - права провладна, БЮТ - права опозиційна, СПУ - ліва опозиційна, КПУ - ліва та “Наша Україна” - права політична сила з широким спектром - від влади до опозиції.

У свою чергу, за словами Д.БОГУША, на президентських виборах-2004 ідеологічний аспект переважив особистісний. Модель позиціонування складалася з трьох сегментів: лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, лідер фракції “Наша Україна” Віктор ЮЩЕНКО, голова КПУ Петро СИМОНЕНКО. Всі вони могли вийти в другий тур виборів, якби об’єднались з лідером Соцпартії Олександром МОРОЗОМ, який володів “золотою акцією”. У свою чергу, О.МОРОЗ міг об’єднатися з будь-ким із них. За словами Д.БОГУША, О.МОРОЗ підтримав В.ЮЩЕНКА, і таким чином йому вистачило електоральної бази для перемоги.

Д.БОГУШ також зазначив, що нинішня політична криза почалась з того, що команда В.ЮЩЕНКА не вжила достатніх заходів, щоб О.МОРОЗ залишився з “помаранчевими”.

Довідка УНІАН. Агентство Bohush Communications Ltd працює на ринку з 2000 року (в минулому агенція “Інтерактив PR Груп”).