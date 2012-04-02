Названо дату нового суду над Тимошенко

Харків. 2 квітня. УНІАН. Попереднє засідання Київського районного суду Харкова за звинуваченням екс-прем`єра України Юлії Тимошенко у рамках справи про фінансові порушення корпорації «Єдині енергетичні системи України» розпочнеться о 10.00 19 квітня.

Про це в коментарі УНІАН повідомив адвокат екс-прем`єра Олександр Плахотнюк.

«Попереднє слухання у справі ЄЕСУ призначено на 10.00 19 квітня», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня прокуратура Харківської області направила до Київського районного суду Харкова кримінальну справу про діяльність корпорації «Єдині енергетичні системи України», порушену стосовно екс-прем`єр-міністра України Ю.Тимошенко.

За словами прокурора Харківської області Геннадія Тюріна, після спрямування справи до суду попереднє слухання, відповідно до законодавства, мало бути призначене упродовж 10 днів (30 днів в особливо складних випадках). «Я гадаю, що ці терміни не затягуватимуться», - сказав Г.Тюрін. Він додав, що початок судового процесу буде відкритим.

Пізніше стало відомо, що Ю.Тимошенко у справі ЄЕСУ судитиме 36-річний харківський суддя Костянтин Садовський.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила стосовно Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

У січні цього року Слідчий відділ управління СБУ в Харківській області завершив розслідування справи екс-прем`єра України Ю.Тимошенко щодо фінансових порушень корпорації ЄЕСУ.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування більш як 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн. прибутковогоподатку. Методом розкрадання бюджетних коштів було упровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми заховання валютні виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній». Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.