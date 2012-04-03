На участь у кінофестивалі «Харьковская сирень» претендують 128 фільмів із 7 країн

Харків. 3 квітня. УНІАН. На участь у селекційній комісії IV Міжнародного фестивалю короткометражних фільмів «Харьковская сирень» відібрано 128 заявок з 7 країн.

Про це повідомила сьогодні в ході прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації ХОДА - співголова оргкомітету фестивалю Вікторія Маренич.

За її словами, заявки подали митці з Франції, ФРН, Польщі, Сирії, Литви, Росії та України.

Українські учасники представляють міста Київ, Сімферополь, Одеса, Харків, російські – Москву, Санкт-Петербург та республіку Татарстан.

За словами В.Маренич, безпосередніх учасників кінофестивалю обере селекційна комісія у складі: кінокритик Володимир Миславський, керівник студії «Перша столиця» Костянтин Кеворкян та викладач кафедри телебачення Харківської державної академії культури Наталя Черкасова.

В.Маренич повідомила, що серед авторів більшість - молоді люди 1980-1990 рр. народження, багато з яких представили на конкурс свої дипломні роботи. Вона зазначивла, що у своїх творах автори зверталися до теми людських почуттів і сучасних стосунків між людьми, до історичної теми. Серед них як фантастичні історії, так і ті, які щодня відбуваються в реальному світі. Представлені документальні та анімаційні стрічки, але більше 50% робіт - ігрове кіно.

Як повідомляв УНІАН, IV міжнародний кінофестиваль короткометражних фільмів «Харьковская сирень» пройде у Харкові з 10 по 13 травня.