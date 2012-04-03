Підприємці Барабашовки погрожують перекрити проспект

Харків. 3 квітня. УНІАН. У Харкові на найбільшому в Східній Європі торговельному центрі «Барабашове» кілька десятків орендарів торговельних приміщень погрожують перекрити проїжджу частину проспекту 50-річчя ВЛКСМ, де розташований ринок, через значене підвищення орендної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько 20 підприємців, які орендують торговельні приміщення на ТЦ «Барабашове», зібралися поблизу тролейбусного кола перед станцією метро «Імені академіка Барабашова».

За словами підприємців, з 1 квітня їм, не пояснюючи причин, на 120% підвищили орендну плату та виділили в окремий платіж плату за світло. Орендодавець, власниця 56 магазинів Юлія Гайдачева повідомила, що рішення про підвищення орендної плати ухвалило керівництво ТОВ «Хароптторг», яке є суборендарем ТЦ «Барабашове».

Вона зазначила, що таке рішення було ухвалене після того, як деякі підприємці висловили бажання платити орендну плату не приватній структурі, а в бюджет Харкова.

За словами юриста, представника інтересів підприємців Сергія Кравченка, договір оренди на магазини, котрі належать Ю.Гайдачевій, з ТОВ «Хароптторг» закінчився у 2009 році, на цей час є тільки формальний договір на неіснуючі торговельні місця. Він зазначив, що, незважаючи на це, підприємці змушені щомісяця платити оренду ТОВ «Хароптторг». За його даними, тільки з 56 магазинів одягу підприємці сплачують 260 тис. грн. щомісяця. «Є формальний договір на торговельні місця, яких не існує. Платять без реального договору готівкою», - зазначив юрист.

С.Кравченко підкреслив, що у квітні 2009 року Київський районний суд Харкова визнав за підприємцем право власності на 56 магазинів.

Юрист підкреслив, що орендарі висловилися за те, щоб платити орендну плату у міський бюджет, оскільки земля під магазинами, у яких вони працюють, має комунальну форму власності.

С.Кравченко зазначив, що конфлікт із ТОВ «Хароптторг» розпочався кілька тижнів тому. За його словами, у відповідь на заяви підприємців про необхідність платити оренду в міський бюджет, керівництво ринку сьогодні вночі відімкнуло 56 магазинів від електропостачання та встановило перед ними кіоски та намети, які перекривають безперешкодний доступ до торговельних майданчиків.

С.Краченко підкреслив, що 28 березня Київський районний суд Харкова прийняв ухвалу, якою заборонив відключати світло у зазначених магазинах. Він також додав, що власник торговельних площ подала необхідні документи на оформлення земельної ділянки під магазинами. За його даними, питання відведення цієї земельної ділянки буде розглядатися на найближчій сесії Харківської міської ради.

Ю.Гайдачева виловила побоювання щодо можливих провокацій. За її словами, сьогодні вночі невідомі прибрали пожежний щит, що знаходився на одному з магазинів, та встановили кіоски, які загороджують пожежні проїзди в районі магазинів. Крім цього, вночі у магазинах відімкнули світло й невідомі принесли в проходи поміж торговельними майданчиками картонне сміття. «Ми боїмося провокацій. Якщо зараз тут щось загориться, то ми всі згороди живцем», - наголосила вона. За її словами, у 56 магазинах працюють понад 100 осіб.

Член наглядової ради АТ «Концерн АВЕК» (АТ «Концерн АВЕК – власник ТЦ «Барабашово» - УНІАН) Валерій Бакинський у коментарі УНІАН наголосив, що за формальною власницею 56 магазинів стоїть інша людина, яка відмовляючись від сплати оренди й маючи рішення про узаконення самозабудови, хоче привласнити об’єкти.

«Він показав документи, що 3 роки тому він узаконив самозабудову, тобто ці об’єкти він узаконив на своє прізвище. Після цього він два дні тому продав їх цій жінці (Юлія Гайдачева – УНІАН). Тепер судиться з нею, це відомий хід для накладення арешту на майно. Він нас шантажує рішенням суду, накладенням заборони на ці магазини на невизначений термін до вирішення своєї суперечки», - сказав В.Бакинський.

Він зазначив, що на сьогодні орендна плата не підвищена, а підприємцям надіслані повідомлення про необхідність переукладання угод оренди.

«Я представник власника об’єктів. Плату, якщо й будуть підвищувати, сьогодні вона не підвищена, то це буде здійснювати адміністрація торговельного об’єкта. На сьогодні ми маємо тільки повідомлення підприємців про переукладання угод оренди. Буде підвищуватися орендна плата, не буде – давайте доживемо, два місяці ще до укладання угод оренди», - сказав В.Бакинський.