Соціальні працівники Харківщини отримають премії, спецодяг та велосипеди

Харків. 11 квітня. УНІАН. Соціальні працівники Харківської області отримають премії, спецодяг та велосипеди.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував губернатор Михайло Добкін у ході робочої поїздки до Богодухівського району.

Голова облдержадміністрації відвідав територіальний центр соціального обслуговування Богодухівської райдержадміністрації. Він оглянув приміщення терцентру та зустрівся з відвідувачами установи та соціальними працівниками.

М.Добкін розповів працівникам про соціальні ініціативи Президента України і зокрема про заходи, які будуть вживатися у Харківській області. Передбачається, що соціальні працівники Харківщини отримають низку преференцій від керівництва області.

На думку губернатора, зарплати соцпрацівників занизькі порівняно із масштабом завдань, які перед ними ставляться. Для того щоб зробити таку працю більш привабливою, розглядається питання про придбання для соціальних працівників спецодягу за позабюджетні кошти, а для представників сільської місцевості – також велосипедів харківського виробництва. Також планується передбачити в бюджетах усіх рівнів премії для працівників соціальної сфери і звільнити їх від сплати комунальних платежів.

«За ту зарплату, яка є сьогодні, люди не можуть на 100% відповідати високим вимогам суспільства. Звідси й бажання змінити психологію відносин між державою в особі соціальних служб і тими людьми, з якими ці служби працюють. Соціальний працівник має бути позбавлений від проблем у своїй власній сім`ї, тому частину фінансового навантаження, яка так чи інакше лягає на сімейні бюджети співробітників соціальних служб, повинні взяти на себе територіальні громади», - наголосви М.Добкін.