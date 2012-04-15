Янукович привітав ФК «Металіст» з Великоднем

Харків. 15 квітня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович привітав Футбольний клуб «Металіст» зі святом Воскресіння Христового.

Як повідомляє сайт харківського клубу, глава держави зокрема відзначив, що «завдяки яскравому виступу команди в цьому євросезоні про Харків дізналися в Європі і у всьому світі».

Президент побажав всім міцного здоров`я і успіхів у майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, харківський «Металіст» у сезоні 2011/2012 досяг найбільших результатів серед українськийх клубів у виступах на європейській арені, зігравши в 1/4 Ліги Європи.

На знімку: футболісти харківського «Металіста» радіють перемозі в одному з матчів Ліги Європи, весна 2012.

Фото Андрія Кравченка