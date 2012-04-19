Фінансування будівництва метро визначать до кінця травня - Добкін

Харків. 19 квітня. УНІАН. Фінансування будівництва харківського метрополітену буде визначене до кінця травня цього року.



Про це поінформував на прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

При цьому губернатор висловив упевненість, що проблем з надходження коштів не буде.



«Програма будівництва метрополітенів в Україні буде коригуватися орієнтовно в середині травня. Максимум до кінця травня ми будемо точно знати ситуацію з фінансуванням будівництва метро. Не забувайте, що кошти, які були освоєні в минулому році, прийшли в область у другому півріччі, тому я не бачу тут ніяких проблем», - сказав М.ДОБКІН.