Прокурор узагальнила всі звинувачення проти Юлії Тимошенко

Харків. 19 квітня. УНІАН. Державний обвинувач у справі Юлії Тимошенко Вікторія Калита у перерві судових слухань оприлюднила всі пункти, за якими звинувачується екс-прем`єр-міністр України.

«Всього є 3 пункти звинувачення. Перший - це організація розкрадання бюджетних коштів і на замах на розкрадання коштів з державного бюджету на суму 25 мільйонів гривень. Другий пункт - ухилення корпорації «Єдині енергетичні системи України» від виплати податків на загальну суму 4 мільйони гривень. І третій пункт - це використання платіжної карти іноземної компанії, з рахунку якої Юлія Тимошенко використовувала майже 1 мільйон доларів на розрахунки в дорогих готелях і ресторанах. При цьому ні копійки податків з цієї суми сплачено не було», - повідомила В.Калита.