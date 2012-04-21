Присутність Тимошенко в суді у період лікування неможлива – ДПтСУ

Харків. 21 квітня. УНІАН. Присутність екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко на засіданнях Київського райсуду Харкова, який розглядає справу проти неї щодо діяльності ЄЕСУ, у період її лікування в стаціонарі неможлива.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на брифінгу в Качанівській виправній колонії висловив начальник Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Євген Бараш.

«Я вважаю, що поява в суді Юлії Володимирівни Тимошенко, поки вона знаходиться в стаціонарі, неможлива. Після закінчення лікування в стаціонарі це питання буде розглядатися додатково», - сказав Є.Бараш.

У свою чергу перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса Моісеєнко відмовилася до проведення медичного огляду Ю.Тимошенко спрогнозувати тривалість лікування екс-прем’єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко увечері 20 квітня була госпіталізована до лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

Київський районний суд Харкова призначив розгляд справи проти Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» на 28 квітня.