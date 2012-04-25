У Харкові опозиція пікетує міську раду

Харків. 25 квітня. УНІАН. У Харкові активісти організації «Батьківщина Молода» та ВО «Свобода» пікетують сьогоднішню сесію міської ради з вимогою до місцевої влади не використовувати адмінресурс та не виводити працівників бюджетної сфери на «антитимошенківські» мітинги.

Як повідомила кореспондентові УНІАН прес-секретар Харківської обласної організації політичної партії «ВО «Батьківщина» Юлія Германова, в акції протесту беруть участь близько 30 осіб.

За інформацією організаторів, до проведення акції протесту їх спонукали події 19 та 20 квітня на площі Руднєва перед Апеляційним судом Харківської області, коли під час засідання Київського районного суду у справі щодо ЄЕСУ на мітинги противників екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко «за рознарядкою» виводилися працівники шкіл та комунальних підприємств міста.

Учасники акції протесту тримають символіку ВО «Свобода» та організації «Батьківщина молода», транспаранти з написами «Лікарі повинні лікувати, вчителі – вчителювати», «Ні адмінресурсу», а також скандують «Банду геть!». Пікетувальники вимагають не змушувати працівників бюджетної сфери виходити на мітинги противників Ю.Тимошенко.

За словами Ю.Германової, під стінами міськради також проходить пікет членів незалежної профспілки працівників харківського КП «Міськелектротранс». Люди тримають транспарант «Хапуги, поверніть нашу зарплату!», «Кернес, де наші гроші» та скандують «Дульфана (начальник Департаменту транспорту та зв’язків Харківського міськвиконкому – УНІАН) до відповідальності!». Учасники пікету вимагають виплатити їм досі не повернуті борги із зарплати, відпускні та погасити борги підприємства перед Пенсійним фондом України.

Як повідомляв УНІАН, 19 та 20 квітня перед Апеляційним судом Харківської області, у приміщенні якого Київський райсуд Харкова проводив слухання з попереднього розгляду кримінальної справи проти Ю.Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ, у акціях протесту противників Ю.Тимошенко щодня брали участь близько 2 тисяч осіб.

Водночас, головуючий на сесії міський голова Геннадій Кернес так прокоментував сьогоднішню акцію під мерією: «Заходя в здание мерии, смотришь на эти жидкие пикеты, (понимаете слово «жидкие»?), и думаешь, есть ли у людей вообще рабочий день, чем они занимаются эти люди, уберут ли они после себя очередной раз, потому что когда все подают заявки на пикет, все пишут, что «порядок гарантируем, чистоту гарантируем», только после этого все уходят и забывают про то, что они обещают. Почему? Потому что те, кто стоят, они вообще никакого отношения к этой заявке не имеют».



. Я вот лучше хочу в начале сессии использовать время и сказать харьковчанам и депутатам, поинформировить, что вчера в харьеовском метрополитене была введена новая система для оплаты проезда в метрополитене. Внедряется система одноразового проездного билета со штрихкодом, это позволит предприятию сэкономить достаточно большие финансовые ресурсы».

