У Куп’янській ЦМЛ відкрили новий рентген-кабінет

Харків. 24 квітня. УНІАН. Сьогодні у Куп`янській центральній міській лікарні відкрито новий рентген-кабінет.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у відкритті рентген-кабінету взяв участь заступник голови облдержадміністрації Ігор Шурма, а також народний депутат України Василь Грицак.

Також гості оглянули роботу нещодавно відкритого в лікарні мамографічного кабінету, в якому за 3 місяці роботи були обстежені 1600 жінок.

Як інформує прес-лужба ХОДА, за сприяння обласної держадміністрації Куп’янська центральна міська лікарня у 2011 р. отримала сучасний рентгенівський діагностичний комплекс «Медикс» на 3 робочих місця вітчизняного виробництва вартістю 2 099,7 тис. грн., рентгенівський мамографічний цифровий комплекс «МАДІС» вартістю 620 тис. грн. та флюорографічний рухомий кабінет вартістю 1 242.0 тис. грн.. За рахунок коштів місцевого бюджету було проведено капітальний ремонт рентгенкабінету та мамографічного кабінету під монтаж зазначеного обладнання на загальну суму 95 тис. грн.

До цього часу в рентгенкабінетах лікарні використовувалися рентгенапарати РУМ-20 та РУМ-40 1992 та 1989 років випуску відповідно, які повністю вичерпали свій технічний ресурс.



Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний «Медикс», який створений на основі універсального телекерованого стола-штативу, спроможний виконувати комплексні рентгенографічні та рентгеноскопічні дослідження, а саме - проводити огляд шлунково-кишкового тракту, черепа, скелету, урографію, мієлографію, всі види рентгенографії та рентгеноскопії, у тому числі й рентгенографію грудної клітини, а також томографію. Зазначений рентгенівський комплекс зручний у використанні і не потребує спеціального довготривалого навчання персоналу роботі на ньому.

На знімку: Ігор Шурма і Василь Грицак під час відкриття нового рентген-кабінету в Куп`янській центральній міській лікарні.

Фото прес-служби облдержадміністрації