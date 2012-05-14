США наполягають на звільненні Тимошенко

Харків. 14 травня. УНІАН. США наполягають на звільненні колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Про це йдеться у заяві Посольства США в Україні, розміщеній на сайті Посольства за результатами відвідування Ю.Тимошенко Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Джоном Теффтом і заступником помічника Держсекретаря США з питань демократії, прав людини і праці Томасом Мелія.

«Уряд Сполучених Штатів Америки, як і раніше, глибоко стурбований поводженням із пані Тимошенко й умовами її ув’язнення. Ми продовжуємо закликати українську владу, щоб вона забезпечила пані Тимошенко доступ до належної медичної допомоги.

Перевезення її до лікарні під наглядом фахівця – перший позитивний крок у цьому напрямі. Ми вітаємо і рішення уряду України задовольнити прохання Держсекретаря Клінтон про надання послу США дозволу відвідати пані Тимошенко», - йдеться у заяві Посольства США в Україні.

Уряд США, як і раніше, закликає звільнити Ю.Тимошенко з в’язниці, так само, як і інших членів її колишнього уряду, а також повністю відновити їхні громадянські і політичні права, наголошується в заяві.

На сайті зазначається, що Дж.Теффт і Т.Мелія також передали Ю.Тимошенко послання Держсекретаря Гілларі Клінтон, у якому та висловлює занепокоєння її лікуванням.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 14 травня, у палаті Центральної клінічної лікарні №5 «Укрзалізниці» (Харків) відбулася зустріч посла США Джона Теффта та ще ряду представників посольства із екс-прем’єром Ю.Тимошенко.