У Харкові міліціонер поранив з пістолета двох хлопців

Харків. 15 травня. УНІАН. У Харкові в Журавлівському гідропарку старший лейтенант міліції поранив із травматичного пістолета двох парубків.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Олександра Шевченка.

За його даними, увечері 1 травня старший лейтенант міліції, їдучи автомобілем на території Журавлівського гідропарку, «не поділив дорогу» з двома незнайомими хлопцями. Під час сварки міліціонер неправомірно застосував проти парубків пістолет з гумовими набоями, внаслідок чого вони отримали вогнепальні поранення. Судмедексперти розцінили поранення як легкі тілесні ушкодження.

На цей час працівника міліції звільнено з органів внутрішніх справ. Прокуратура Київського району Харкова порушила кримінальну справу стосовно колишнього працівника дозвільної системи Дергачівського райвідділу ГУМВС України в Харківській області за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї).



Досудове слідство у справі проводить прокуратура Київського району Харкова.



Санкція статті Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.