У неділю на сході знову дощі, подекуди з грозами

Харків. 2 червня. УНІАН. 3 червня в Україні, за прогнозами синоптиків, утримається мінлива хмарність.

Як повідомили УНІАН, вночі у Карпатах та на крайньому сході, вдень у східній частині, Приазов`ї та більшості західних областей пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території - без істотних опадів.

Вітер протягом доби переважатиме західний, південно-західний, 7-12м/с, на сході, в Карпатах та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°, у південній частині вночі 11-16°, вдень 22-27°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У Києві та області без істотних опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 6-11°, вдень 18-23°. У м. Києві температура вночі 8-10°, вдень близько 20°.

2 червня температура води в Чорному морі становила 17-20° (в районі Ялти та Алушти 9°, Феодосії 11°), в Азовському морі 20-21°; в Дніпрі біля Києва 20°.