Трамп знає все: Пентагон відповів, чи отримує Іран розвіддані від Росії

Президент США занижує всі наявні ризики, зазначив очільник Пентагону Гегсет.

Розвідка США "слідкує" за можливою передачею росіянами Ірану розвідданих про позиції та пересування американських війькових.

Про це заявив глава Пентагону Піт Гегсет, повідомляє CBS News. "Ми відстежуємо все. Наші командири знають про все. У нас найкраща розвідка у світі. Ми знаємо, хто з ким спілкується, навіщо вони спілкуються, наскільки точна ця інформація, і як ми враховуємо це у наших бойових планах. Тож ми розуміємо, що відбувається", – заявив Гегсет.

Він додав, що президент США Дональд Трамп оцінює та знижує усі наявні ризики, тому американський народ може бути спокійним.

Відео дня

"Головнокомандувач чудово обізнаний про те, хто з ким спілкується, і все, що не повинно відбуватися, чи то публічно, чи через закриті канали, виявляється і вирішується рішуче", - додав Гегсет.

Допомога Росії Ірану: що відомо

Раніше журналісти The Washington Post повідомили про те, що Росія надає Ірану розвіддані для корегування ударів по американських цілях. За даними видання, Москва передавала Тегерану інформацію про розміщення американських кораблів і літаків.

Водночас журналісти зазначили, що наразі не до кінця зрозуміло, наскільки масштабно Росія допомагає Ірану. Втім, видання нагадує, що за тиждень боїв можливості Ірану виявляти цілі США значно деградували.

Крім того, повідомлялось, що перші 100 годин війни з Іраном коштували США майже $4 млрд. Частина витрат – зокрема на експлуатацію військової техніки – вже була передбачена в оборонному бюджеті США.

Вас також можуть зацікавити новини: