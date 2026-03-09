'Розв'язуємо і це проблемне питання': Сирський заявив про дефіцит бронетехніки на фронті

Головне джерело надходження військової техніки – це відновлення і ремонт власними силами.

Проблемне питання нестачі бронетехніки на фронті розв'язується. Про це Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Telegram.

"Під час моїх поїздок у війська багато командирів бригад звертаються з проханням допомогти бронетехнікою. Вирішуємо і це проблемне питання. У лютому дещо покращилася тенденція щодо отримання міжнародної військової допомоги", - відзначив Сирський.

Однак, за його словами, основним джерелом надходження військової техніки залишається її відновлення й ремонт власними силами.

"У лютому цей показник зріс порівняно з січнем майже на чверть", - повідомив Сирський.

На війні в Україні класична артилерія та танки відійшли на другий план

За даними видання The Telegraph, дешеві FPV та аматорські БПЛА українських Сил оборони стали головною ударною силою війни, змінюючи тактику бою та психологію фронту. Після чотирьох років повномасштабної війни Росії проти Україні класична артилерія та танки відійшли на другий план.

На полі бою домінують дрони, які, за словами президента України Володимира Зеленського, відповідають за 80% щоденних втрат російських сил.

