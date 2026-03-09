Україна не планує залишати цю територію: NYT розповів, що відбувається на Донбасі

Відвідавши Донбас, Зеленський чітко дав зрозуміти, що Україна не має наміру йти на поводу у вимог Кремля і залишати цю територію.

Президент Володимир Зеленський поїздом поїхав відвідати українських військових на Донбасі, де точаться найзапекліші бої. Цією поїздкою він хотів прояснити один з головних моментів.

У дорозі його супроводжували журналісти видання The New York Times (NYT). Сидячи в парку міста Краматорськ, Зеленський сказав їм, що хотів поїхати сюди саме тому, що Росія тисне на Україну, щоб та віддала весь Донбас в рамках будь-якої мирної угоди, навіть ту частину, яку контролюють українці:

"Відвідавши Донбас, він чітко дав зрозуміти, що Україна не планує залишати цю територію".

"Справа не в кілометрах, справа в людях. Місто (Краматорськ - ред.) живе", - пояснив Зеленський, вказавши на синьо-жовтий український прапор, що розвивався неподалік.

"У місті рекламуються хот-доги і гамбургери. Люди їздять на велосипедах і вигулюють собак. Продуктові магазини відкриті. У районах Донецької області, контрольованих Україною, проживає майже 200 000 осіб", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначило, що навіть якщо увагу США відволікає чергова війна на Близькому Сході, і навіть якщо ця війна ускладнить отримання зброї, українці знають, що повинні продовжувати жити і боротися.

Зеленський підкреслив два моменти

У розмові з журналістами NYT Зеленський неодноразово підкреслював два моменти: Україна готова використовувати свій перевірений в боях досвід і технології, щоб допомогти американським союзникам на Близькому Сході, але Україні також потрібна додаткова допомога в боротьбі з Росією.

Дорога на Донбас

Видання розповіло, що на військових командних пунктах президент України тиснув руки командирам і слухав їхні прохання про виділення додаткових коштів, техніки, особового складу.

"Ми рухаємося в дуже інтенсивному і складному напрямку, на схід. Їм потрібно багато чого. І щодня потреби змінюються", - пояснив виданню глава держави.

Журналісти також запитали у Зеленського, чи бачив він свіжий коментар Трампа про те, що саме український президент є справжньою перешкодою на шляху до миру і що російський диктатор Володимир Путін насправді готовий укласти угоду, незважаючи на численні докази протилежного.

"Зеленський відмахнувся. Він завжди обережний, коли говорить про Трампа. Він тільки коротко посміхнувся", - підсумувало видання.

Війна в Україні: новини

Вчора Зеленський анонсував відправку українських військових фахівців на Близький Схід. Вони будуть відправлені разом із засобами для захисту цивільного населення країн Перської затоки.

6 березня президент під час поїздки на Донбас заявив, що ніколи не відмовиться від цієї частини України, навіть за умови гарантій безпеки від союзників.

