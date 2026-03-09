Один будинок і одне дерево: де знаходиться найменший населений острів у світі

Його площа лише трохи більше 300 квадратних метрів.

Уявіть крихітний острів, оточений водою, на якому ледь поміщається одне дерево і невеликий будиночок. Так виглядає найменший населений острів у світі - Just Room Enough Island (з англ. "місця якраз вистачає"), також відомий як Хаб-Айленд, який приваблює натовпи цікавих туристів і любителів незвичайних місць.

Як пише rmf24.pl, площа острова становить всього близько 310 квадратних метрів - трохи більше, ніж стандартний тенісний корт.

Він є одним з 1864 острівців архіпелагу Thousand Islands, що простягається по річці Святого Лаврентія, яка відокремлює штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо. Багато з цих островів настільки ж крихітні – деякі настільки малі, що на них поміщається тільки одне дерево.

Сімейний притулок, який став туристичною пам'яткою

Історія острова сягає корінням 50-х років XX століття, коли заможна родина Сайзленд придбала цю ділянку землі з метою побудувати затишний заміський будиночок. План був простий: тиша, спокій, контакт з природою. Однак їхні плани провалилися, коли туристи ринули, щоб помилуватися котеджем.

Будинок, дерево і два кущі

Острів відрізняється, перш за все, своєю компактністю. На цій мікроскопічній площі знаходиться один будинок, одне дерево, два кущі і невеликий "пляж", який виконує функцію саду.

Just Enough Room Island офіційно отримав титул найменшого населеного острова в світі в 1982 році. Раніше цей рекорд належав острову Bishop Rock на південному заході Англії, проте після автоматизації маяка на ньому не залишилося жителів. Сьогодні острів Just Enough Room залишається єдиним таким маленьким островом, на якому стоїть будинок і який цілий рік знаходиться над рівнем води.

