В Україні хочуть змінити підхід до оформлення декретних відпусток

Неоплачувана відпустка для догляду за дитиною до 3 років зберігається.

У проєкті нового Трудового кодексу передбачено запровадження оплачуваної відпустки для догляду за дитиною загальною тривалістю чотири місяці, яка надаватиметься порівну обом батькам.

Раніше деякі ЗМІ опублікували інформацію про те, що декретну відпустку в Україні начебто планують скоротити з нинішніх трьох років до чотирьох місяців.

Як повідомили у Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, відпустка для догляду за дитиною не скорочується до чотирьох місяців замість. Проєкт документу передбачає нову оплачувану відпустку тривалістю чотири місяці, яку батьки можуть використати до досягнення дитиною 8 років. При цьому кожен з батьків має індивідуальне право на два місяці декретної відпустки, а одинока мати або одинокий батько може використати всю тривалість – чотири місяці. Водночас неоплачувана відпустка для догляду за дитиною до 3 років зберігається.

Документ також передбачає мінімальну щорічну відпустку у 28 днів, додаткові відпустки за шкідливі умови праці та збереження невикористаних відпусток.

"Для тих, у кого відпустка зараз більше, ніж 28 днів, нічого не зміниться. Водночас основна щорічна відпустка не може бути менша за 28 днів. При цьому невикористані відпустки, набуті до набрання чинності Кодексом, зберігаються і надаються та компенсуються за старим порядком", - ідеться у роз’ясненні.

У проєкті зазначено, що щоденний відпочинок має складати не менше 12 годин, щотижневий – не менше 42 годин. Документ регулює понаднормові роботи, встановлюючи граничні межі та підвищену оплату.

Крім цього, проєкт Трудового кодексу уточнює процедуру звільнення під час лікарняного або відпустки та порядок фінального розрахунку, вперше вводить фундаментальне право на свободу об’єднання та колективні переговори, визначаючи профспілки як суб’єкта трудових відносин. Також встановлюються чіткі правила відеоспостереження та моніторингу робочої кореспонденції, що враховують право на приватність та сімейне життя.

Допомога по догляду за дитиною в Україні

З 1 січня 2026 року в Україні діє новий порядок виплат державної допомоги родинам з дітьми. Відтепер при народженні дитини батькам виплачують одноразову допомогу у розмірі 50 000 гривень.

Також передбачається виплата за програмою "єЯсла", що є підтримкою для догляду за дитиною від 1 до 3 років. Виплати у розмірі 8 000 грн на місяць надаватимуться тим, хто почав працювати на повний робочий день після досягнення дитиною одного року.

Допомога для догляду до досягнення дитиною однорічного віку складатиме 7 000 гривень на місяць. Крім того, передбачається виплата 7 тисяч гривень на місяць у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих вагітних жінок.

