На Олександрівському напрямку ЗСУ продовжують контрнаступальну операцію, - Сирський

Відновлено контроль над понад 400 кв. км української території.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголосив, що Сили оборони продовжують стримувати російських загарбників та подекуди просуваються вперед.

За його словами, бійці ЗСУ намагаються перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за правилами українських військових.

Як зазначив генерал, вперше із 2024 року, коли Сили оборони України проводили Курську наступальну операцію, українські війська за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог.

"Продовжуємо контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку. Тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 кв. км. Загалом з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території", - наголосив Сирський.

Водночас, за його словами, і на багатьох інших напрямках українські воїни стримують противника шляхом активної оборони та подекуди мають просування вперед.

"Російський агресор кількісно переважає майже втричі, але, з огляду на наші активні дії, змушений переносити дати своїх запланованих операцій, латати дірки у своїй обороні та перекидати війська з інших напрямків", - відзначив Сирський.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 8 березня президент України Володимир Зеленський зазначив, що українським захисникам вдалося відновити контроль над десь близько 400-435 кв. км території.

Водночас російські окупанти незмінно прагнуть продовжувати воювати заради захоплення української землі.

"Але, тим не менш, що зроблено нашими Збройними силами - вони на півдні нашої держави за останні місяці півтора провели ряд важливих дій щодо оборони і в деяких напрямках щодо наступу. Виключно дії були з тим, щоби зірвати план Російської Федерації", - сказав президент.

Також Зеленський розкрив, на яких напрямках росіяни готуються наступати навесні.

