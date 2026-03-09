'Ощадбанк' міг зазнати хакерської атаки: додаток не працює

Близько 10:00 спрацювали протоколи безпеки банку.

"Ощадбанк" повідомив про тимчасову зупинку електронних сервісів через підозру хакерської атаки.

"Сьогодні, 9 березня, близько 10:00 ранку спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS- атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені", - ідеться у повідомленні пресслужби банку.

Наразі триває технічна перевірка всіх систем. У банку зазначили, що протягом найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі. На момент написання новини роботу сервісів ще не було відновлено.

5 березня в Угорщині викрали сімох співробітників державного "Ощадбанку" разом з інкасаторськими машинами і цінностями. Співробітники фінустанови керували двома банківськими автомобілями, що курсували між Австрією та Україною, і перевозили готівку в рамках регулярних послуг між державними банками. Затриманих українців звинуватили у відмиванні грошей.

Голова правління банку Юрій Каціон заявив, що "Ощадбанк" захищатиме свої інтереси та інтереси своїх працівників, безпідставно затриманих в Угорщині, у всіх міжнародних інстанціях.

6 березня незаконно затримані співробітники служби інкасації "Ощадбанку" перетнули український кордон та повернулись додому. При цьому автівки та цінності все ще залишаються незаконно затриманими. В "Ощадбанку" заявили, що захищатимуть свої права та домагатимуться повернення цінностей, зокрема, банк звернеться до однієї з провідних міжнародних компаній щодо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між всіма сторонами, задіяними у рамках перевезення коштів і цінностей.

