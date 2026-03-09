Росіяни тепер рідше атакують FPV-дронами: Сирський назвав причину

Застосування загарбниками FPV-дронів у лютому знизилося на 18%, повідомив головнокомандувач.

Силам оборони України вдалося зменшити обсяги застосування російськими окупантами FPV-дронів на фронті у лютому. Як повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram, далекобійними засобами DeepStrike у лютому було уражено 85 цілей на російській території.

"З урахуванням попередніх періодів, маємо кумулятивний ефект – зменшення загальних обсягів переробки нафти в РФ на 24,8%", - зазначив Сирський.

Окремо він нагадав про український результативний ракетний удар по Воткінському заводу в Удмуртії, що виробляє ракети "Іскандер-М", "Орєшнік" та інші.

"Крім того, зменшення на 18% застосувань росіянами FPV-дронів у лютому – імовірний ефект від ураження нами арсеналів ворожих БпЛА", - наголосив Сирський.

Генерал додав, що ракетні війська України у лютому завдали 228 ударів, авіація Повітряних Сил – 104. Крім того, 293,8 тисячі бойових спецзавдань виконано нашими БпЛА.

Як повідомляв УНІАН, на Словʼянському напрямку російські окупанти почали активно застосовувати аналоги українських дронів-бомбардувальників типу "Вампір".

3 лютого Сили оборони України уразили навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів російських загарбників на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

