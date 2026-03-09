Війна на Близькому Сході: туристи змушені платити за Airbnb, в які вони не можуть заїхати

Сервіс з оренди житла відмовляє деяким туристам у поверненні коштів за скасування бронювання житла на Airbnb.

Військова операція США та Ізраїлю в Ірані, що розпочалася 28 лютого 2026 року, суттєво вплинула на сферу подорожей.

Туристи, які на той момент вже перебували в країнах Перської затоки, не змогли вчасно повернутися додому через закриття повітряного простору. Іншим же, які ще не встигли туди прибути, довелося скасовувати свої відпускні плани. Але також постраждали і ті, хто мав їхати у подорожі з того регіону, але не змогли цього зробити через бойові дії.

Туристи стали жертвами політики Airbnb

Як пише Business Insider, через політику Airbnb на випадок війни деякі мандрівники, які опинилися в скрутному становищі, змушені платити за номери, якими вони не можуть скористатися.

Так, Марія Вайнер повинна була летіти з Ізраїлю до Бостона, щоб відвідати близьких, проте в результаті опинилася втягнута в затяжну суперечку з агентом служби підтримки Airbnb. Коли жінка намагалася отримати повернення коштів після скасування бронювання, той проявив співчуття, але не захотів допомогти.

Спочатку Вайнер зв'язалася з власником житла на Airbnb в Бостоні, за яке вона заплатила 800 доларів, щоб скасувати поїздку, а вже після звернулася в компанію за поверненням коштів, пославшись на її політику щодо великих надзвичайних ситуацій. Ця норма, зокрема, поширюється на "військові дії та інші ворожі дії", серед іншого включаючи бомбардування, бойові дії та вибухи.

"Наша політика щодо великих надзвичайних ситуацій діє для регіонів світу, які зазнали проблем, що охоплюються цією політикою, таких як військові дії або закриття повітряного простору. Це означає, що гості, які мають відповідне бронювання в одному з цих регіонів, можуть скасувати його і отримати повернення коштів, а господарі можуть скасувати його без наслідків. Слід уточнити, що саме оголошення повинно знаходитися в ураженому регіоні", – повідомив представник Airbnb виданню Business Insider.

Таким чином, навіть незважаючи на те, що Вайнер не могла вилетіти з Ізраїлю через конфлікт, вона не відповідала умовам повернення коштів, оскільки бронювання було оформлено в іншому місці.

"На даний момент єдиний варіант для цього бронювання – це скасування поза рамками правил", – повідомила Вайнер співробітниця служби підтримки в повідомленнях.

У підсумку компанія запропонувала їй часткове повернення коштів. Коли Вайнер запитала, чому Airbnb не може надати їй повне повернення, співробітниця служби підтримки відповіла, що в правилах "зазначено, що гості можуть скасувати бронювання і отримати повернення коштів", але там немає пункту про "повне повернення".

Жінка змогла отримати повне повернення коштів тільки після того, як Business Insider зв'язався з компанією Airbnb для отримання коментарів.

Випадок співрозмовниці видання – далеко не єдиний: чимало мандрівників також поскаржилися в соцмережах, що минулого тижня їм було важко отримати повернення коштів від Airbnb.

Тим часом Вайнер радить іншим туристам, які опинилися в подібній ситуації, бути наполегливими.

"Я дійсно дбаю про права споживачів. Я буду писати листи, якщо відчую, що зі мною поводяться несправедливо, і я думаю, що це стосується не тільки мене. Можливо, інші люди просто здадуться, але я не думаю, що їм слід це робити", – заявила вона.

Як війна в Ірані впливає на українських туристів

Ситуація на Близькому Сході також додала проблем українцям, які запланували свій відпочинок не тільки в країнах Перської затоки, але й в Африці та Азії.

Як розповіла УНІАН.Туризм директор туроператора Join UP! Україна Ірина Мосулезна, їхні клієнти, які вирушають на відпочинок в ОАЕ, В'єтнамі, на Занзібарі, Мальдівах і Шрі-Ланці, зіткнулися із затримками та скасуванням рейсів. Також сотні туристів, які купили путівки в українського туроператора, застрягли в ОАЕ.

Водночас, за її прогнозами, в подальшому ситуація може вплинути як на нові бронювання, так і на вже оформлені поїздки – ціни можуть зрости.

