Харківщина отримає на газифікацію і соціальні потреби 175 млн грн

Харків. 5 червня. УНІАН. Харківська область за угодою про соціально-економічне співробітництво з НАК «Нафтогаз України» у 2012 році отримає 175 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

За його словами, угода складатиметься з 2 частин: на газифікацію населених пунктів області від НАК «Нафтогаз України» надійде 125 млн грн., на вирішення соціальних проблем населених пунктів області - 50 млн грн.

М.Добкін зазначив, до НАК «Нафтогаз України» вже направлена угода з підписом голови Харківської облдержадміністрації. На його думку, найближчим часом угоду підпише голова НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін.

М.Добкін також наголосив, що за минулорічною угодою про соціально-економічне співробітництво між Харківською облдержадміністрацією та НАК «Нафтогаз України» в Харківську область надійде ще 51 млн грн.