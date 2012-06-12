У харківському аеропорту почали працювати телетрапи

Харків. 12 травня. УНІАН. У Міжнародному аеропорту «Харків» встановили телескопічні трапи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти Євро-2012 у Харкові, трапи працюють із п`ятниці, 8 червня.

Одними з перших оцінити нове устаткування змогли пасажири рейсу авіакомпанії Austrian Airlines, які прибули в слобожанськую столицю на повітряному судні Airbus A-319.

Як повідомлялося раніше, два тунельні телескопічні трапи були закуплені аеропортом у провідного світового виробника - іспанської компанії Thyssenkrupp Airport Systems. Трапи встановлені на виходах на посадку G1 і G4 і можуть бути використані для обслуговування пасажирів як внутрішніх, так і міжнародних рейсів.

«Телескопічні трапи дозволяють пасажирам швидко і комфортно дістатися з терміналу на борт літака, не виходячи при цьому на вулицю. Їх закупівля і установка - це ще один крок нашої компанії на шляху вдосконалення технічного забезпечення аеровокзального комплексу Міжнародного аеропорту «Харків», яке ми проводимо постійно. Упевнений, що наші пасажири гідно оцінять ті переваги, які їм дає користування послугами харківського аеропорту», - сказав Володимир Васильченко, генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (компанія-оператор Міжнародного аеропорту «Харків», входить до групи DCH Олександра Ярославського).

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція МА «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського у проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерський башти) - 191,3 млн. дол.