Погода в середу

Харків. 12 червня. УНІАН. Завтра у західних, північних та центральних областях України пройдуть короткочасні грозові дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 13 червня буде мінлива хмарність. У західних, північних та місцями в центральних областях короткочасні грозові дощі (на заході місцями сильні), в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура в західних областях вночі 12-17°, вдень 22-27°; на решті території вночі 15-20°, вдень 28-33°, у південній та східній частині до 35°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, в окремих пунктах град. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

У столиці короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, під час грози місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

12 червня температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-25°; в Дніпрі біля Києва 20°.